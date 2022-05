“Σκληρή” κριτική σε συμπαίκτες του στην Άρσεναλ ο Γκρανίτ Τζάκα, μετά την καταδικαστική ήττα των “κανονιέρηδων” από τη Νιούκαστλ.

Η Άρσεναλ ηττήθηκε με 2-0 απ’ τη Νιούκαστλ στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ” και είδε το όνειρο της εξόδου στο Champions League να “παγώνει”.

Οι “κανονιέρηδες” έκαναν κάκιστη εμφάνιση και πλέον η Τότεναμ ψάχνει ένα βαθμό απέναντι στη Νόριτς για να πάρει εκείνη την τέταρτη θέση και το “εισιτήριο” για το επόμενο Champions League.

Λίγο μετά το κακό αποτέλεσμα της Άρσεναλ, ο πικραμένος Γκρανίτ Τζάκα δήλωσε πως είναι “δύσκολο να χωνέψει” κανείς ένα τέτοιο αποτέλεσμα και τα… έχωσε στους συμπαίκτες του.

«Δύσκολο να βρεις λόγια… Από το πρώτο λεπτό ως το 90’ δεν αξίζαμε να είμαστε στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω! Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και η εμφάνισή μας ήταν καταστροφή. Με τέτοια εικόνα δεν αξίζεις να παίξεις στο Champions League ή και στο Europa League. Είναι δύσκολο να το χωνέψεις! Αν κάποιος δεν είναι έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι, ας μείνει σπίτι του. Δεν έχει να κάνει με ηλικία. Αν έχεις άγχος, κάτσε στον πάγκο ή στο σπίτι σου! Χρειάζονται αρχ@@@ για να έρθεις να παίξεις εδώ. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια για μας και απογοητεύσαμε τον κόσμο μας. Ζητάμε συγγνώμη, δεν έχω άλλα λόγια. Περιμένουμε έξι χρόνια να επιστρέψουμε στο Champions League, είχαμε την τύχη στα χέρια μας και δείχναμε να είμαστε εμείς στη θέση που είναι η Νιούκαστλ», τόνισε ο Ελβετός μέσος.

