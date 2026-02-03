Αθλητικά

Άρσεναλ – Τσέλσι 1-0: Οι «κανονιέρηδες» πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό του League Cup Αγγλίας

Πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου η ομάδα του Αρτέτα
Οι παίκτες της Άρσεναλ
Οι παίκτες της Άρσεναλ πανηγυρίζουν τη νίκη κόντρα στην Τσέλσι/ Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Η Άρσεναλ κέρδισε με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Χάβερτζ την Τσέλσι 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικο του League Cup Αγγλίας.

Στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών η Άρσεναλ είχε κερδίσει 3-2 εκτός έδρας και μέχρι το 90+7 το σκορ ήταν 0-0 και ουσιαστικά κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της. Ο Χάβερτζ σε εκείνο το χρονικό σημείο βγήκε στην αντεπίθεση, πέρασε τον τερματοφύλακα της Τσέλσι και «κλείδωσε» την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό του League Cup.

Η Τσέλσι είχε περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, όμως δεν ήταν πολλές αυτές που δημιούργησαν άγχος στην Άρσεναλ για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Στο τέλος, όλοι οι μπλε είχαν προωθηθεί για να βρουν το γκολ και ο Γερμανός χάρισε ακόμα μία νίκη, παίζοντας μάλιστα κόντρα στην παλιά του ομάδα. 

 

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου περιμένει τον επόμενο αντίπαλό της. Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Τετάρτη (4/2, 22:00) την Νιούκαστλ, με τους Πολίτες να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, καθώς επικράτησαν 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
97
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo