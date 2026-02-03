Άρσεναλ – Τσέλσι 1-0: Οι «κανονιέρηδες» πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό του League Cup Αγγλίας

Η Άρσεναλ κέρδισε με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Χάβερτζ την Τσέλσι 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικο του League Cup Αγγλίας.

Στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών η Άρσεναλ είχε κερδίσει 3-2 εκτός έδρας και μέχρι το 90+7 το σκορ ήταν 0-0 και ουσιαστικά κρατούσε την πρόκριση στα χέρια της. Ο Χάβερτζ σε εκείνο το χρονικό σημείο βγήκε στην αντεπίθεση, πέρασε τον τερματοφύλακα της Τσέλσι και «κλείδωσε» την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό του League Cup.

Η Τσέλσι είχε περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, όμως δεν ήταν πολλές αυτές που δημιούργησαν άγχος στην Άρσεναλ για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Στο τέλος, όλοι οι μπλε είχαν προωθηθεί για να βρουν το γκολ και ο Γερμανός χάρισε ακόμα μία νίκη, παίζοντας μάλιστα κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου περιμένει τον επόμενο αντίπαλό της. Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Τετάρτη (4/2, 22:00) την Νιούκαστλ, με τους Πολίτες να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, καθώς επικράτησαν 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.