Άρσεναλ – Τσέλσι live το ντέρμπι του Λονδίνου στην Premier League

Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ είναι το φαβορί για το ματς και θα έχει στη βασική της ενδεκάδα και τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στους "κανονιέρηδες"