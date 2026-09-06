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Αθλητικά

Άρσεναλ – Τσέλσι live το ντέρμπι του Λονδίνου στην Premier League

Ματς κορυφής στην τρίτη αγωνιστική της Premier League
Ο Τζόλης
Premier League
3η αγωνιστική
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Τζόλης σε αγώνα της Άρσεναλ / REUTERS/Chris Radburn/File Photo
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Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν και να ψάχνουν αμφότερες το 3/3 στη φετινή Premier League.

18:31 | 06.09.2026
Γκολ για την Τσέλσι!
18:30 | 06.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:30 | 06.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

18:24 | 06.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

18:23 | 06.09.2026

Νωρίτερα η Γιουνάιτεντ "αυτοκτόνησε" κόντρα στην Έβερτον

 

Ο Μέιτλαντ-Νάιλς
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Τρομερό ματς με ανατροπές και υπέροχα γκολ στο Μερσεϊσάιντ
18:23 | 06.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κρις Κάβαναγκ, με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR

18:22 | 06.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Άρσεναλ: Ντόουμαν, Κέπα, Ζουμπιμέντι, Χινκαπιέ, Μαντουέκε, Έζε, Γκιόκερες, Μπρούνο Γκιμαράες, Μερίνο.

Τσέλσι: Γκίτενς, Γουέλμπεκ, Γκούστο, Τσαβαρία, Κόλγουιλ, Μπάρκο, Πέντερς, Κουέντα, Εστεβάο.

18:22 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα της Τσέλσι

Μαρτίνες, Άτσεαμπόνγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο

18:19 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ

Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Όντεγκααρντ, Σάκα, Τζόλης, Χάβερτς

18:18 | 06.09.2026

Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ είναι το φαβορί για το ματς και θα έχει στη βασική της ενδεκάδα και τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στους "κανονιέρηδες"

18:18 | 06.09.2026

Οι δύο ομάδες του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει με 2/2 στην Premier League και θα ψάξουν το απόλυτο στο μεταξύ τους ντέρμπι

18:17 | 06.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι

18:17 | 06.09.2026
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