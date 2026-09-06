Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει δυνατά τη σεζόν και να ψάχνουν αμφότερες το 3/3 στη φετινή Premier League.
Άρσεναλ – Τσέλσι live το ντέρμπι του Λονδίνου στην Premier League
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κρις Κάβαναγκ, με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR
Άρσεναλ: Ντόουμαν, Κέπα, Ζουμπιμέντι, Χινκαπιέ, Μαντουέκε, Έζε, Γκιόκερες, Μπρούνο Γκιμαράες, Μερίνο.
Τσέλσι: Γκίτενς, Γουέλμπεκ, Γκούστο, Τσαβαρία, Κόλγουιλ, Μπάρκο, Πέντερς, Κουέντα, Εστεβάο.
Μαρτίνες, Άτσεαμπόνγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο
Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Όντεγκααρντ, Σάκα, Τζόλης, Χάβερτς
Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ είναι το φαβορί για το ματς και θα έχει στη βασική της ενδεκάδα και τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στους "κανονιέρηδες"
Οι δύο ομάδες του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει με 2/2 στην Premier League και θα ψάξουν το απόλυτο στο μεταξύ τους ντέρμπι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι
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