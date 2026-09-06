Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έγινε πατέρας και έντυσε τον γιο του στα «πράσινα» του Παναθηναϊκού

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έγινε πατέρας και το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στο instagram, όπου ανέβασε εικόνες του γιου του, αλλά και τα ρούχα του με το σήμα του Παναθηναϊκού.

Λίγο μετά τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είχε μία μεγάλη στιγμή και στη ζωή του, με τη γέννηση του γιου του, με αποτέλεσμα να μην κρύβει τη χαρά του.

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Ο ίδιος θα έχει μάλιστα την ευκαιρία να περάσει λίγο παραπάνω χρόνο με το νεογέννητο παιδί του, αφού αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και δεν αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Ο μικρούλης πάντως ετοιμάζεται πάντως ήδη να φορέσει το φορμάκι του με το “τριφύλλι”.