Η θέση του ΠΑΟΚ μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε -στη συνέντευξή του στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ- για τις αθλητικές υποδομές των ομάδων της Θεσσαλονίκης και την στήριξη που –όπως ο ίδιος δήλωσε– θα δώσει η Κυβέρνηση στην κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά για τη Νέα Τούμπα: “Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο. Να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα αντίστοιχο χρηματοδοτικό μοντέλο, όπως και με τις άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο. Πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους μήνες μπορούμε να το οριστικοποιήσουμε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αντέδρασε στα λεγόμενα του πρωθυπουργού και πήρε θέση για τα περί “μεικτού μοντέλου” στο κομμάτι της χρηματοδότησης.

Από τον ΠΑΟΚ αναφέρουν πως η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού “Φωλιά του Δικεφάλου Αετού”, που έχει συσταθεί από την οικογένεια Σαββίδη και θα υπάρξει και η στήριξη της Πολιτεία, όπως αντίστοιχα έγινε και σε άλλα γήπεδα ομάδων των Αθηνών.

Το σημαντικό -όπως τονίζουν στον ΠΑΟΚ- είναι πως η οικογένεια Σαββίδη δεν περιμένει τη συγκεκριμένη εξέλιξη για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Ήδη έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται για τη Νέα Τούμπα και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ έχει καλύψει και το κόστος των γεωτεχνικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες που συνδέονται με τις αδειοδοτήσεις του έργου, μεταξύ αυτών οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο, στον ΠΑΟΚ θέλουν να καταστήσουν σαφές πως η Νέα Τούμπα δεν αποτελεί πλέον ένα σχέδιο που βρίσκεται στο επίπεδο των συζητήσεων και των εξαγγελιών, αλλά έχει περάσει στην πράξη.

Μάλιστα όπως τονίζουν οι ασπρόμαυροι, η σημερινή ημέρα αποκτά, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Κι αυτό διότι στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Τούμπας και ακριβώς 67 χρόνια μετά, γίνεται η συζήτηση για το επόμενο μεγάλο βήμα, τη Νέα Τούμπα, που αποκτά πλέον διαφορετική διάσταση και γίνεται από όνειρο, πράξη υλοποίησης.