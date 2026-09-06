Η Μύκονος έπαιξε μεγάλη «μπάλα» αυτό το καλοκαίρι – Οι πασίγνωστοι αθλητές που βρέθηκαν στο «νησί των ανέμων»

Μπορεί το καλοκαίρι να σημαίνει διάλειμμα από γήπεδα, παρκέ και αγωνιστικές υποχρεώσεις, όμως στη Μύκονο οι αθλητικοί αστέρες δίνουν το δικό τους… ραντεβού. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, προπονητές και πρωταθλητές του τένις άφησαν για λίγο στην άκρη προπονήσεις και αποδυτήρια και «ψήφισαν» το νησί των Ανέμων για βουτιές, βόλτες και στιγμές χαλάρωσης.

Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού σε παραλίες, εστιατόρια και στα πολυσύχναστα Ματογιάννια, καταγράφοντας την πιο χαλαρή πλευρά τους, την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

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Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το παρκέ κατευθείαν στην Ψαρρού. Οι Σέρβοι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ άφησαν την μπάλα του μπάσκετ στην άκρη και απόλαυσαν τα καταγάλανα νερά της Μυκόνου. Ανάμεσα σε βουτιές και ηλιοθεραπεία, οι δύο άσοι είχαν την ευκαιρία να τα πουν σε σαφώς πιο… καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Για τον Βαγγέλη Παυλίδη, πάλι, η Μύκονος είχε και… bachelor. Ο Έλληνας διεθνής συνδύασε τις ολιγοήμερες διακοπές του με το bachelor party του, έχοντας δίπλα του συγγενείς, φίλους αλλά και δυνατή «ενδεκάδα» από την Εθνική Ελλάδας. Χρήστος Τζόλης, Παντελής Χατζηδιάκος και Χρήστος Ζαφείρης ήταν μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών», όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Στην Ψαρρού είχαμε όμως και ιταλική ποδοσφαιρική συνάντηση. Ο τερματοφύλακας της Αταλάντα Marco Carnesecchi, μαζί με τη σύζυγό του Valentina De Flaviis, συνάντησε τον Nicolo Zaniolo και τη σύντροφό του Sara Scaperrotta. Οι δύο ποδοσφαιριστές άφησαν αυτή τη φορά την «μπαλίτσα» για την παραλία, με την κάμερα να τους εντοπίζει μαζί με τις συντρόφους τους.

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Και αν υπήρχε… All Star Game των διακοπών, ο Πλατύς Γυαλός θα μπορούσε άνετα να το φιλοξενήσει. Κώστας Σλούκας, Γιαν Βέσελι και Μπράιαν Ντάνστον βρέθηκαν με τις οικογένειές τους στο Branco, απολαμβάνοντας ήλιο, θάλασσα και μερικές από τις σπάνιες ημέρες του χρόνου χωρίς αγωνιστική πίεση.

Το δικό της ξεχωριστό κεφάλαιο στη φετινή αθλητική «απόβαση» έγραψε και η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Ψαρρού μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, τα παιδιά τους και τη μητέρα του, Βερόνικα. Στο βίντεο, ο Greek Freak εμφανίζεται σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από εκείνον του NBA superstar: οικογενειάρχης, με το ένα παιδί στην αγκαλιά και το άλλο από το χέρι, σε μια χαλαρή βόλτα στην πλωτή εξέδρα του Nammos. Η οικογένεια έκανε τις αγορές της στο Nammos Village, γευμάτισε και απόλαυσε στιγμές μακριά από τα φώτα των παρκέ.

Αθλητική λάμψη όμως και εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Η Αρίνα Σαμπαλένκα επέλεξε και φέτος τη Μύκονο για ένα μικρό διάλειμμα πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η Λευκορωσίδα τενίστρια βρέθηκε στο νησί μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, απολαμβάνοντας μερικές ημέρες ξεκούρασης.

Από το Μουντιάλ στα Ματογιάννια βρέθηκε ο Γιώργος Δώνης. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική Σαουδικής Αραβίας, ο Έλληνας προπονητής επέλεξε οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο. Στο βίντεο τον βλέπουμε να κάνει τη βόλτα του μαζί με τη σύζυγό του, Ειρήνη Μποκόρου, και τους γιους του.

Η πιο απολαυστική στιγμή, πάντως, ίσως ανήκει στον James Harden. Ο σταρ του NBA έκανε τη βραδινή του βόλτα στα γεμάτα Ματογιάννια και επιχείρησε να χαιρετήσει μια τουρίστρια που περνούσε δίπλα του. Μόνο που εκείνη… συνέχισε κανονικά τον δρόμο της! Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Harden έμεινε για λίγο με το χέρι στον αέρα και ένα βλέμμα απορίας. Γιατί στη Μύκονο, όπως αποδείχθηκε, ακόμη και οι NBA stars μπορούν να φάνε «άκυρο».

Στα ίδια σοκάκια έκαναν την εμφάνισή τους δύο ακόμη… γίγαντες του μπάσκετ. Ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Vincent Poirier περπάτησαν μαζί στα Ματογιάννια, με τους δύο Γάλλους να επιλέγουν τη Μύκονο για λίγη ξεκούραση πριν επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους.

Πιο ρομαντικές ήταν οι εικόνες με πρωταγωνιστή τον Marco Verratti και τη σύζυγό του Jessica Aidi. Η κάμερα τους εντόπισε στο Nammos να απολαμβάνουν τη θάλασσα, με αγκαλιές και παιχνίδια μέσα στο νερό. Το ζευγάρι έχει μάλιστα έναν ακόμη λόγο να απολαμβάνει αυτή την περίοδο, καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί.

Στην Ψαρρού εμφανίστηκε και ο Mohamed Salah, συνεχίζοντας μια… προσωπική καλοκαιρινή παράδοση. Ο Αιγύπτιος άσος επέλεξε για έκτο συνεχόμενο καλοκαίρι τη Μύκονο για τις διακοπές του, με τις εικόνες από την παρουσία του στο νησί να δείχνουν μια τελείως διαφορετική πλευρά από εκείνη που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα γήπεδα.

Από τα Ματογιάννια δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ποδοσφαιρανθρώπους. Ο Γιώργος Καραγκούνης άφησε για λίγο στην άκρη τις ποδοσφαιρικές συζητήσεις και βγήκε για βραδινή βόλτα με φίλους, με την κάμερα του Mykonos Live TV να απαθανατίζει τον «τυπάρα» σε καλοκαιρινό mood.

Από NBA stars και διεθνείς ποδοσφαιριστές μέχρι Έλληνες πρωταθλητές και κορυφαίες τενίστριες, η Μύκονος φαίνεται πως έχει δημιουργήσει τη δική της… καλοκαιρινή Dream Team. Γιατί όταν τελειώνει η σεζόν, αλλάζουν οι εμφανίσεις, αλλάζει το τερέν και το πρόγραμμα γράφει: βουτιά, Ψαρρού, Ματογιάννια και repeat!