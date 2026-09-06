Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Τα «ζαχαρωτά» σόκαραν στο 96′ τους «κόκκινους διαβόλους» με κανονιά του Μέιτλαντ-Νάιλς

Η Έβερτον με τρομερό γκολ του Μέιτλαντ- Νάιλς στις καθυστερήσεις του αγώνα σόκαρε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έφερε στα ίσα το ματς, που έληξε 2-2 για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Ο Εμπεμό στο 46′ με ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Έβερτον. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και κατάφεραν με καταπληκτικό τελείωμα του Τζορτζ στο 83 να ισοφαρίσουν σε 1-1 για να βάλουν μπελάδες στην ομάδα του Κάρικ.

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Ο Σέσκο με κεφαλιά στο 88′ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Γιουνάιτεντ, όμως οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, μιας και ο Μέιτλαντ- Νάιλς στο 95′ έβαλε ένα υπέροχο γκολ για να ολοκληρωθεί ισόπαλο 2-2 το ματς.

AND MANCHESTER UNITED HAVE BOTTLED IT AGAIN IN THE 96TH MINUTE !!!! WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!! EVERTON ARE LEVEL AND THE STADIUM GOES TOTALLY WILD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THIS IS INCREDIBLE !!!!!!



2:2 EVERTON pic.twitter.com/q9TVPkyPek — GoalAlert HQ (@GoalAlertHQ) September 6, 2026

Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 4 βαθμούς και είναι στην 11η θέση της Premier League, με την Έβερτον να είναι 8η με πέντε βαθμούς.