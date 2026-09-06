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Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Τα «ζαχαρωτά» σόκαραν στο 96′ τους «κόκκινους διαβόλους» με κανονιά του Μέιτλαντ-Νάιλς

Τρομερό ματς με ανατροπές και υπέροχα γκολ στο Μερσεϊσάιντ
Ο Μέιτλαντ-Νάιλς
Ο Μέιτλαντ-Νάιλς πανηγυρίζει το γκολ του/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
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Η Έβερτον με τρομερό γκολ του Μέιτλαντ- Νάιλς στις καθυστερήσεις του αγώνα σόκαρε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έφερε στα ίσα το ματς, που έληξε 2-2 για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Ο Εμπεμό στο 46′ με ωραίο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής άνοιξε το σκορ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Έβερτον. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και κατάφεραν με καταπληκτικό τελείωμα του Τζορτζ στο 83 να ισοφαρίσουν σε 1-1 για να βάλουν μπελάδες στην ομάδα του Κάρικ.

Ο Σέσκο με κεφαλιά στο 88′ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Γιουνάιτεντ, όμως οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, μιας και ο Μέιτλαντ- Νάιλς στο 95′ έβαλε ένα υπέροχο γκολ για να ολοκληρωθεί ισόπαλο 2-2 το ματς.

Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 4 βαθμούς και είναι στην 11η θέση της Premier League, με την Έβερτον να είναι 8η με πέντε βαθμούς.

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