Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για τον Μοντέρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, εκτός και πάλι ο Βεζένκοφ

Στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Μοντέρο
Ο Μοντέρο στην προπόνηση του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (06/09/26, 20:30) στον τελικό του φιλικού τουρνουά του Ηρακλείου και ο Γιαν Μοντέρο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε τον Δομινικανό γκαρντ στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ενώ εκτός έμεινε και σε αυτό το ματς ο Σάσα Βεζένκοφ, που προέρχεται από ενοχλήσεις στον αγκώνα, αλλά και τα ματς της Εθνικής Βουλγαρίας.

Στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι για πρώτη φορά φέτος και ο Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός έμειναν οι Μπουρνελές, Πλώτας, Πάπας και Ντάνστον.

Η δωδεκάδα των Πειραιωτών: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης.

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Αθλητικά
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