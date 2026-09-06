Ολυμπιακός: Ντεμπούτο για τον Μοντέρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, εκτός και πάλι ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (06/09/26, 20:30) στον τελικό του φιλικού τουρνουά του Ηρακλείου και ο Γιαν Μοντέρο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε τον Δομινικανό γκαρντ στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ενώ εκτός έμεινε και σε αυτό το ματς ο Σάσα Βεζένκοφ, που προέρχεται από ενοχλήσεις στον αγκώνα, αλλά και τα ματς της Εθνικής Βουλγαρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι για πρώτη φορά φέτος και ο Μιλουτίνοφ, ενώ εκτός έμειναν οι Μπουρνελές, Πλώτας, Πάπας και Ντάνστον.

Η δωδεκάδα των Πειραιωτών: ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Εντιάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης.