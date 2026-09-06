Η FIFA επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές για την προεδρία της Ομοσπονδίας

Η FIFA τοποθετήθηκε σήμερα (06/09/26) σχετικά με τη συμμετοχή του Τζιάνι Ινφαντίνο στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου που θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Οι εκλογές της FIFA είναι προγραμματισμένες για τις 27 Μαρτίου του 2027 και θα γίνουν στο Ραμπάτ του Μαρόκο και ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα λάβει κανονικά συμμετοχή μετά την επιβεβαίωση από τα πλέον επίσημα χείλη της Ομοσπονδίας.

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«Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή», τόνισε η FIFA.

Ο σάλος που ξέσπασε από το σκάνδαλο του Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, αλλά και με την πώληση μεριδίων των επερχόμενων Μουντιάλ σε ιδιώτες δεν «ακούμπησαν» τον Ελβετό πρόεδρο της FIFA.