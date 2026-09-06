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Αθλητικά

Σοκ στην Ιταλία: Ο Μποζίνοφ κατέρρευσε την ώρα του Γιούβε Στάμπια – Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο Βούλγαρος παίκτης της Πίζα ανησύχησε άπαντες στην Ιταλία, όμως η διοίκηση της ομάδας ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία του
Ο Μποζίνοφ
Ο Μποζίνοφ στο έδαφος στο Γιούβε Στάμπια - Πίζα
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Στο ματς της Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την 3η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας, ο κεντρικός αμυντικός των φιλοξενούμενων, Ρόζεν Μποζίνοφ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 40′.

Η κατάρρευση του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή της Πίζα έφερε έναν πανικό με τον αγώνα στην Β΄ Ιταλίας να διακόπτεται με τον Μποζίνοφ να αποχωρεί με φορείο για να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, με την παγωμάρα να έχει κατακλύσει της εξέδρες του γηπέδου της Γιούβε Στάμπια.

Ο 21χρονος διεθνής Βούλγαρος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και έχει τις αισθήσεις του με την Πίζα με ανακοίνωσή της να καθησυχάζει τον κόσμο αναφέροντας ότι η κατάρρευσή του οφείλεται σε αφυδάτωση και ότι πλέον ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του.

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