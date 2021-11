Ένα ομοφοβικό παραλήρημα του Αρτέμ Μπεσεντίν έχει προκαλέσει σάλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο 25χρονος διεθνής επιθετικός της Ντιναμό Κιέβου έβαλε κατά των γκέι.

Ο Ουκρανός στράικερ βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, έχοντας υποστεί ρήξη χιαστών, αλλά κατάφερε να βρεθεί στο προσκήνιο και για έναν ακόμη αρνητικό λόγο.

Ο Μπεσεντίν δήλωσε τα εξής: «Δεν είναι φυσιολογικό, Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν γκέι, μόνο άνδρες και γυναίκες. Έχω έναν γιο, δεν θα ήθελα να μεγαλώσει και να τους κοιτάζει. Υπάρχουν πολλές από αυτές (σ.σ. παρελάσεις ΛΟΑΤΚΙ). Αυτές τις ομάδες, αυτές τις σημαίες, δεν μπορώ να τις βλέπω».

Dynamo Kyiv & 🇺🇦 CF (currently injured) Artem Besedin has shared some offensive opinions after being asked if he supports 'gay parades' in a newly released online interview



Besedin’s anti 🏳️‍🌈 quotes below…https://t.co/Xu49q93NVN