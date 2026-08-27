Αθλητικά

«Ασημένιες» οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ
Λιόλιου και Μουρατίδου
Λιόλιου και Μουρατίδου πανηγυρίζουν το ασημένιο μετάλλιο/ Ελληνικη Κωπηλατικη Ομοσπονδια
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το δίδυμο των Γαβριέλας Λιόλιου και Λίλας Μουρατίδου τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Με χρόνο 7:12:05 οι Ελληνίδες κωπηλάτριες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας για να γίνουν το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που θα ανέβει στο βάθρο στη διοργάνωση.

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν οι Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές από το Μεξικό, οι οποίες τερμάτισαν σε 7:10.02 και εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το πλήρωμα από την Τυνησία, που έκανε τρομερά τελευταία μέτρα για να ανέβουν στο βάθρο.

Η κατάταξη του τελικού

  1. Μαντουένα/Μάρκεζ (Μεξικό) 7:10.02
  2. Μουρατίδου/Λιόλιου (Ελλάδα) 7:12.05
  3. Κριμί/Νταουαντί (Τυνησία) 7:14.90
  4. Αλ. Παλάσιος/Βαλ. Παλάσιος (Περού) 7:19.13
  5. Ντελαρέζι/Καμάργκος (Βραζιλία) 7:23.33
  6. Σανάμπρια/Μπορντόν (Παραγουάη) 7:39.56
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
102
100
65
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo