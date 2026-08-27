«Ασημένιες» οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Το δίδυμο των Γαβριέλας Λιόλιου και Λίλας Μουρατίδου τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Με χρόνο 7:12:05 οι Ελληνίδες κωπηλάτριες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας για να γίνουν το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που θα ανέβει στο βάθρο στη διοργάνωση.

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν οι Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές από το Μεξικό, οι οποίες τερμάτισαν σε 7:10.02 και εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το πλήρωμα από την Τυνησία, που έκανε τρομερά τελευταία μέτρα για να ανέβουν στο βάθρο.

Η κατάταξη του τελικού