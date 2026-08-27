O Πέτρος Γκαϊδατζής παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών, γράφοντας ιστορία για την ελληνική κωπηλασία.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν είχε αντίπαλο στον τελικό, κατακτώντας με “περίπατο” το χρυσό μετάλλιο, αφού άφησε πίσω τους αντιπάλους 20 μέτρα!

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Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ουρουγουανός Φελίπε Περέιρα με 6:51.50 και τρίτος ο Μεξικανός Αλέξις Γκαρσία με 6.52.06.

O «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Η κατάταξη του τελικού

1.Πέτρος Γκαϊδατζής (Ελλάδα) 6:47.77

2.Φελίπε Περέιρα (Ουρουγουάη) 6:51.50

3.Αλέξις Γκαρσία (Μεξικό) 6:52.06

4.Φάμπιο Κρες (Γερμανία) 6:52.62

5.Μικίτα Καρνεγιέου (Λευκορωσία) 7:07.92

6.Τζάστιν Σμιντ (ΗΠΑ) 7:04.20