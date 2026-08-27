Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κλήρωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League

Ο Πορτογάλος σταρ θα προσφέρει λίγη από τη λάμψη του στην κλήρωση της τελικής φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το τρόπαιο του Champions League
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ μετά την πρόκρισή της κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας θα είναι στην κλήρωση της League Phase του Champions League (27/08/26, 19:00) και θα μάθει τις αντιπάλους της στη διοργάνωση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δίνει επίσης το παρών στο Μονακό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να λείπει από την κλήρωση του Champions League, στην οποία συμμετέχει και η ΑΕΚ, καθώς είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση, ενώ έχει σηκώσει και πέντε φορές την κούπα.

Η UEFA ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αγκαλιά με το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League με τον ενθουσιασμό του να μην μπορεί να κρυφτεί.

Η παρουσία του CR7 στην κλήρωση δεδομένα θα προσεγγίσει πολλούς να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, από την οποία θα γίνουν γνωστές οι 8 αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
102
100
65
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo