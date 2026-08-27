Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κλήρωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ μετά την πρόκρισή της κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας θα είναι στην κλήρωση της League Phase του Champions League (27/08/26, 19:00) και θα μάθει τις αντιπάλους της στη διοργάνωση, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να δίνει επίσης το παρών στο Μονακό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε να λείπει από την κλήρωση του Champions League, στην οποία συμμετέχει και η ΑΕΚ, καθώς είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη διοργάνωση, ενώ έχει σηκώσει και πέντε φορές την κούπα.

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Η UEFA ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν αγκαλιά με το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League με τον ενθουσιασμό του να μην μπορεί να κρυφτεί.

Η παρουσία του CR7 στην κλήρωση δεδομένα θα προσεγγίσει πολλούς να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, από την οποία θα γίνουν γνωστές οι 8 αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.