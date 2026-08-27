Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα

Ο Σλοβένος μέσος αποχώρησε από τους πράσινους μετά από 4 χρόνια
Ο Άνταμ Τσέριν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα ο Άνταμ Τσέριν.

Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πώληση του 26χρονου Σλοβένου μέσου στην Αλ Ουάχντα, με τον Άνταμ Τσέριν να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ύστερα από 4 χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα.

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, 42 στα Κύπελλα Ευρώπης και 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο Τσέριν ήρθε στους Πράσινους σε ηλικία 22 ετών και για μια τετραετία αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

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Αθλητικά
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