Ασταμάτητος Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και στο Diamond League της Πολωνίας

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται σε τρομερή φόρμα το 2025 και πλέον περνάει τα 6 μέτρα για… πλάκα στους διεθνείς αγώνες του άλματος επί κοντώ, όπως έδειξε και στο Diamond League της Πολωνίας.

Μετά τα συνεχόμενα πανελλήνια ρεκόρ, ο Εμμανουήλ Καραλής καταφέρνει να ξεχωρίζει σε όλα τα μεγάλα τουρνουά και στο Diamond League της Πολωνίας έκανε ένα ακόμη άλμα πάνω από τα 6 μέτρα, δίνοντας ξανά “μάχη” για την κορυφή στο άλμα επί κοντώ.

Καραλής και Ντουπλάντις ήταν οι πρώτοι που πέρασαν “καθαρά” τον πήχη στα 6 μέτρα και στην Πολωνία, δείχνοντας ότι έχουν ξεχωρίσει πλέον από τον… ανταγωνισμό στο άθλημά τους.

Αυτή ήταν δε, η δέκατη φορά που ο Καραλής περνάει τα 6 μέτρα σε αγώνα του στο άλμα επί κοντώ.