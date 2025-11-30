Ασταμάτητος Κωνσταντίνος Καρέτσας: Έδωσε δύο ασίστ στο Γκενκ – Λέουβεν

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, κάνοντας τη διαφορά για τη Γκενκ.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη επί της Βασιλείας στο Europa League και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνει ρεσιτάλ… δημιουργίας (έβγαλε και τις 2 ασίστ), η Γκενκ υπερασπίστηκε την έδρα της με 2-1 απέναντι στη Λέουβεν, για την 16η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα… εντός των τειχών, μετά από μία ήττα και μία ισοπαλία.

Ο Καρέτσας, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 84΄ από τον Στόκερς, τροφοδότησε αρχικά τον Σάντικ στο 50΄ για το 1-0 της Γκενκ, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας μέσος έβγαλε την ασίστ στον Χέιμανς για το 2-1, που ήταν και τελικό σκορ. Στο ενδιάμεσο ο Κάμπα είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 78΄ για την Λέουβεν.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Μαλίν-Σταντάρ Λιέγης 0-1

Ντέντερ-Βέστερλο 2-2

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σερκλ Μπριζ 1-1

Σαρλερουά-Λα Λουβιέρ 0-0

Μπριζ-Αντβέρπ 0-1

Γκενκ-Λέουβεν 2-1

Αντερλεχτ-Σεντ Ζιλουάζ 19:30

Γάνδη-Σεντ Τρουϊντέν 20:15

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 36 -15αγ.

Κλαμπ Μπριζ 32

Άντερλεχτ 28 -15αγ.

Σεντ Τρουιντέν 27 -15αγ.

Μαλίν 24

Γκενκ 23

Γάνδη 22 -15αγ.

Σταντάρ Λιέγης 21

Ζούλτε Βάρεγκεμ 21

Σαρλερουά 19

Λα Λουβιέρ 18

Βέστερλο 17

Αντβέρπ 17

Λέουβεν 15

Σερκλ Μπριζ 13

Ντέντερ 9