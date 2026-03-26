Παναθηναϊκός – Μονακό: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του αγώνα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague

Μπελόσεβιτς, Πέρεθ και Κονσταντίνοφς θα είναι η τριάδα των διαιτητών στο Telekom Center Athens
Ο Μπελόσεβιτς σε αγώνα της Euroleague (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη “μάχη” για την πρώτη 6άδα της κατάταξης στη Euroleague και έχει μπροστά του έναν ακόμη “τελικό” με τη Μονακό για την 35η αγωνιστική της Euroleague, η οποία έκανε γνωστούς και τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία) ορίστηκαν να διευθύνουν το Παναθηναϊκός – Μονακό, το οποίο και θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου (21:15, Live από το Newsit.gr).

Οι “πράσινοι” θα προσπαθήσουν να φθάσουν στην 4η σερί νίκη τους στη Euroleague, η οποία και θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην έκτη θέση της κατάταξης.

Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
