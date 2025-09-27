Αστέρας – ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη οι Θεσσαλονικείς

Με μοναδική απουσία, αυτή του τραυματία Δημήτρη Πέλκα, η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο ΠΑΟΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης για τρία σερί παιχνίδια. Ηττήθηκε από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, “γκέλαρε” (0-0) στην Τούμπα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα, ενώ ήρθε λευκή ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να επιστρέψουν άμεσα στις νίκες, αρχής γενομένης από το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής (28/9/2025) με τον Αστέρα στην Τρίπολη, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την αποστολή του, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει μόνο στον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα είναι και πάλι διαθέσιμος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα , Τσιφτσής , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .