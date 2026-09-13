Καλαμάτα – Βόλος 3-1: Η «μαύρη θύελλα» με ανατροπή έκανε την πρώτη της νίκη στη Super League

Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 το Βόλο με ανατροπή και έκανε την πρώτη της νίκη στη Super League στην επιστροφή της μετά από 26 χρόνια.

Ο Βόλος προηγήθηκε στο σκορ στο Περιστέρι που φιλοξένησε την αναμέτρηση, καθώς το γήπεδο της Καλαμάτας δεν είναι ακόμα έτοιμο, με τον Γκονζάλες στο 26′, ενώ είχε και δοκάρι λίγα λεπτά νωρίτερα με τον Τζόκα, ο οποίος είχε την ασίστ στο 1-0.

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Η Καλαμάτα αντέδρασε στην επανάληψη. Ο Χάμζα στο 59′ άνοιξε λογαριασμό στη Super League, καθώς με γυριστό σουτ ισοφάρισε για τη «μαύρη θύελλα». Στο 84′ ο Μπόλιβαρ βγήκε απέναντι από τον Κοσέλεφ και υπέγραψε την ανατροπή της ομάδας του, με την μπάλα να κοντράρει και σε αμυντικό μετά το σουτ του.

Ο Χάμζα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης έδωσε τη χαριστική βολή στο Βόλο και έκανε τους φίλους της Καλαμάτας να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς.

Η Καλαμάτα έφτασε τους 4 βαθμούς στη Super League και είναι πλέον στην 9η θέση, με το Βόλο να είναι 11ος με 2 βαθμούς.

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Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες – Mπονέτο (65′ Λιατσικούρας), Πινιέιρο (90′ Μπακαγιόκο) – Σίγκουρντσον (78′ Ντιαρά), Χάμζα, Μορέιρα – Μπολίβαρ (90′ Χατζηθεοδωρίδης).

Βόλος (Μπράτσος): Κοσέλεφ – Λυκουρίνος, Κάργας, Ελ-Σαουμπί (48′ Αγιάκουα), Μεντίλ (77′ Μύγας) – Κόμπα, Γρόσδης (60′ Κρέσπι) – Τζόκα, Γκονζάλες (77′ Χαραλάμπογλου), Λάμπρου – Φουρτάδο (60′ Μπούρνιτς).