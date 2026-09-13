Αθλητικά

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποψήφιος για τον πάγκο της Βαλένθια

Η Βαλένθια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Κάρλος Κορμπεράν
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Βαλένθια έχει ξεκινήσει τραγικά τη φετινή σεζόν και έλυσε τη συνεργασία της με τον Κάρλος Κορμπεράν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που είναι πλέον ελεύθερος, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από 2,5 χρόνια στον ερυθρόλευκο πάγκο αποτελεί παρελθόν και μάλιστα αποθεώθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του αντικαταστάτη του, Ιμανόλ. Τα ισπανικά Μέσα τον τοποθετούν ανάμεσα στα ονόματα που μπορεί να προπονούν τη Βαλένθια στο άμεσο μέλλον.

Για τον πάγκο της Βαλένθια είναι επίσης υποψήφιοι οι Μαρθελίνιο και Βαλβέρδε, με τον δεύτερο να είναι και αυτός πρώην ερυθρόλευκος τεχνικός, όπως και ο Κορμπεράν που αποχώρησε από τις «νυχτερίδες».

Η Βαλένθια είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις έναν βαθμό, μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές.

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Αθλητικά
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