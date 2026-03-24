Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ στην πρεμιέρα των πλέι άουτ: Το πρόγραμμα των αγώνων που θα κρίνουν την παραμονή στη Super League

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. της Super League που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των πλέι άουτ της Super League, των αγώνων δηλαδή που θα κρίνουν τις ομάδες που θα παραμείνουν στην κατηγορία και τις δύο που θα υποβιβαστούν στη Super League 2.

Τα φώτα της πρεμιέρας των πλέι άουτ της Super League θα πέσουν στην Τρίπολη, εκεί όπου ο Αστέρας θα υποδεχθεί την ΑΕΛ σ’ έναν τελικό παραμονής για τις δύο ομάδες.

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/3.

Tο πρόγραμμα των αγώνων των πλέι άουτ

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός – Ατρόμητος

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTΟR

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

Αστέρας AKTOR – Παναιτωλικός
ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR
Κηφισιά – Παναιτωλικός

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός – Κηφισιά

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός
Κηφισιά – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

