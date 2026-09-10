Αστέρας Τρίπολης – Άρης 1-1: Μοιρασιά στην πρεμιέρα των δύο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για την 2η αγωνιστική του Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τις δύο ομάδες να παίρνουν το πρώτο τους βαθμό, μιας και δεν είχαν αγωνιστική δράση στην πρεμιέρα του θεσμού.

Ο Σίλβα στο 8′ βρήκε δίχτυα για τον Αστέρα Τρίπολης, όμως μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο Μακέντα άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες με κοντινή παλικαρίσια προβολή στο 60′.

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Ο Μορόν οκτώ λεπτά αργότερα έφερε στα ίσα το ματς με σουτ από πλάγια θέση το οποίο κατέληξε στα δίχτυα με τον τερματοφύλακα του Αστέρα να φέρει ευθύνη. Ο Ισπανός έδειξε τη φανέλα και το όνομά του με νόημα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της ισοφάρισης.

Ο Ρικαρντίνιο στα τελευταία λεπτά του αγώνα σκόραρε στην εστία του Άρη, όμως και αυτό το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με αποτέλεσμα το σκορ να μένει στο 1-1 και τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό στη League Phase.

Αστέρας Τρίπολης (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας (82′ Τσίκο), Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Λάσκαρης, Κιμπιόκα (59′ Μπαρτόλο), Μπουζούκης, Έντερ Γκονζάλες (83′ Γκιτέρσος), Παπακανέλλος (83′ Καλτσάς), Μακέντα (71′ Ρικαρντίνιο).

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Τιάμ, Σούταλο (63′ Φαμπιάνο), Παλάσιος (45′ Γιαννιώτας), Πετρίς, Βοριαζίδης, Ράτσιτς, Χαρούπας (86′ Παπασαραφιανός), Γκαρσία (45′ Γκαρέ), Κουαμέ, Μιρ (63′ Μορόν).