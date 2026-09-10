Στο Μαρόκο ο τελικός του Μουντιάλ 2030, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων

Ο τελικός του Μουντιάλ του 2030 θα γίνει σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων στο Μαρόκο και όχι στην Ισπανία.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου του Μαρόκου, Φουζί Λεκτζά, ο οποίος σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος αποκάλυψε ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει τον επερχόμενο τελικό του Μουντιάλ.

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«Η επαρχία Μπενσλιμάνε και η πόλη της θα έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν τον τελικό του παγκοσμίου Κυπέλλου 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεκτζά.

Η συγκεκριμένη επαρχία έχει απόσταση 60 χιλιομέτρων από την Καζαμπλάνκα και στην περιοχή κατασκευάζεται γήπεδο ποδοσφαίρου 115.000 θέσεων και κόστους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο αποκλειστικά για αγώνες ποδοσφαίρου.

Η FIFA δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία ανακοίνωση, ενώ είχε χαρακτηρίσει ψευδή και παραπλανητικά δημοσιεύματα του Αυγούστου που ανέφεραν το ίδιο γεγονός.

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Μένει να φανεί αν θα υπάρξει διάψευση από την Ομοσπονδία ή αν το Μαρόκο έχει κερδίσει την Ισπανία στη μάχη για τη διεξαγωγή του τελικού.

Το Μουντιάλ του 2030 θα γίνει πέρα από το Μαρόκο και την Ισπανία και στην Πορτογαλία.