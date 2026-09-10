Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη μετά το νέο χρυσό μετάλλιο στο μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, κατακτώντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο μήκος και αναδείχθηκε αθλητής του μήνα για τον Αύγουστο, από τη European Athletics.

Με το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου έγινε ο πρώτος με τέσσερα χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τον ξεχώρισε μεταξύ όλων των αθλητών του της διοργάνωσης.

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“Ελληνικό μεγαλείο! Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο Αθλητής του Μήνα στους Άνδρες για τον Αύγουστο! Ο 28χρονος κατέκτησε τον τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο του στο μήκος στο Μπέρμιγχαμ 2026, πετυχαίνοντας άλμα στα 8,44 μέτρα και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο!”, έγραψε στη σχετική ανάρτησή της η European Athletics.

Greek Greatness! Miltiádis Tentóglou is your Men’s Athlete of the Month for August! The 28-year-old secured his fourth consecutive European long jump title at #Birmingham2026 – soaring to 8.44m to take gold! #EuropeanAthletics #AthleteOfTheMonth https://t.co/AUgdUMA1uM — European Athletics (@EuroAthletics) September 10, 2026

Ο Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη και το 2026 στο Μπέρμιγχαμ.