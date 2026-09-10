Κουβεντίδης για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Η ΚΕΔ αναγνωρίζει το εξώφθαλμο διαιτητικό λάθος»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης έκανε λόγο για παραδοχή της ΚΕΔ ότι υπήρξε λάθος στην απόφαση για τη φάση του Εντιαγέ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Super League.

Μετά την επίσκεψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στο VAR Center, ο Κουβεντίδης υποστήριξε ότι η ΚΕΔ έδωσε δίκαιο στον “δικέφαλο του Βορρά”, που φώναζε για πέναλτι στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

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Οι δηλώσεις του Κουβεντίδη

“Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Και η ΚΕΔ αναγνωρίζει ότι πάρθηκε μια λάθος απόφαση κι αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά δεν ελέγχθηκε μια κρίσιμη φάση κι ένα εξώφθαλμο διαιτητικό λάθος εις βάρος του ΠΑΟΚ.

Απορούμε και σήμερα πώς είναι αποδεκτά τέτοια λάθη. Απορούμε πώς η διαιτητική ομάδα δεν πήρε τον χρόνο να ελέγξει αυτή τη φάση και γιατί δεν επέλεξε τα κατάλληλα πλάνα, που ήταν διαθέσιμα και όλοι μας είδαμε στην τηλεόραση, για να διαπιστώσει το μεγάλο λάθος

Σαν ΠΑΕ ΠΑΟΚ δείχνουμε πάντα κατανόηση και καλή διάθεση και αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα λάθη. Μας είναι όμως δύσκολο να αποδεχτούμε τέτοιου είδους λάθη και απαιτούμε από την ΚΕΔ και την ΕΠΟ να μας δείξουν ότι, ως υπερκείμενες αρχές, ούτε αυτές τα αποδέχονται, αν θέλουμε να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος.