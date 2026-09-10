Αθλητικά

Γιάννης Κωσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία του Έλληνα μεσοεπιθετικού μετά το χειρουργείο στο γόνατο

Ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια ανέβασε στο instagram τη φωτογραφία με το χαμόγελο του άτυχου παίκτη της Ντόρτμουντ
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χαμογελαστός μετά το χειρουργέιο του
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ στην Bundesliga με το γιατρό του να ανεβάζει φωτογραφία στα social media.

Ο γιατρός που έκανε το χειρουργείο στο γόνατο του Γιάννη Κωνσταντέλιας είναι ειδικός σε επεμβάσεις στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος και στην ανάρτησή του ευχήθηκε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ ταχεία ανάρρωση.

Το χαμόγελο του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι το πιο ευχάριστο από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς ο ποδοσφαιριστής φαίνεται χαρούμενος μετά την επιτυχημένη επέμβαση, την οποία ανέλαβε ο Θορ Ζάντοπ.

Η ανάρτηση του γιατρού του Κωνσταντέλια

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αναμένεται να χάσει όλη τη σεζόν με τη γερμανική ομάδα να έχει αποκτήσει τον Ίθαν Νουανέρι ως δανεικό από την Άρσεναλ για να τον αντικαταστήσει.

Η ατυχία των Ελλήνων στη Ντόρτμουντ δεν σταμάτησε στον Κωνσταντέλια, μιας και ο Καρέτσας λίγες μέρες μετά τη ρήξη χιαστών που έπαθε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο 19χρονος διεθνής με την Εθνική ομάδα στο ντεμπούτο του στο Champions League ένιωσε αδιαθεσία και ανάγκασε άπαντες να τρομάξουν.

Ο Καρέτσας φαίνεται ότι είχε πρόβλημα αφυδάτωσης και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει σύντομα στην ενεργό δράση, κάτι που ευχήθηκε ο Κόβατς σε δηλώσεις του.

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