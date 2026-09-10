Γιάννης Κωσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία του Έλληνα μεσοεπιθετικού μετά το χειρουργείο στο γόνατο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ στην Bundesliga με το γιατρό του να ανεβάζει φωτογραφία στα social media.

Ο γιατρός που έκανε το χειρουργείο στο γόνατο του Γιάννη Κωνσταντέλιας είναι ειδικός σε επεμβάσεις στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος και στην ανάρτησή του ευχήθηκε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ ταχεία ανάρρωση.

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Το χαμόγελο του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι το πιο ευχάριστο από τη συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς ο ποδοσφαιριστής φαίνεται χαρούμενος μετά την επιτυχημένη επέμβαση, την οποία ανέλαβε ο Θορ Ζάντοπ.