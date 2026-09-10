Τα παρατσούκλια του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ: Από Λεωνίδα μέχρι τζατζίκι και Μύκονο τον φωνάζουν οι συμπαίκτες του

Ο Χρήστος Τζόλης διανύει τους πρώτους του μήνες στην Άρσεναλ και ήδη έχει κάνει τη διαφορά και έχει κερδίσει την αγάπη των συμπαικτών και του επιτελείου της ομάδας, που του έχουν δημιουργήσει και πολλά παρατσούκλια.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports ο Χρήστος Τζόλης αποκάλυψε ότι έχει αποκτήσει πάρα πολλά παρατσούκλια από τους ανθρώπους της Άρσεναλ, με όλα να έχουν άρωμα Ελλάδας.

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Τα στερεότυπα για τη χώρα μας καλά κρατούν στην Αγγλία, όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς από τα παρατσούκλια στα οποία «γυρίζει» πλέον ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που πρόσφατα έδωσε ασίστ στη νίκη της ομάδας του στο Champions League επί της Νάπολι.

«Λεωνίδας», «τζατζίκι», «χωριάτικη», «Μύκονος» και «Σαντορίνη» είναι μερικές από τις λέξεις τις οποίες ακούει ο Τζόλης στα αποδυτήρια της Άρσεναλ, με το «Λεωνίδας» να κερδήθηκε με την αξία του, καθώς ήταν ο καλύτερος στα εργομετρικά τεστ του καλοκαιριού και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου τον αποκάλεσε έτσι.