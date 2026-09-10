Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής και η βαθμολογία της League Phase

Η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη ολοκλήρωσε τη “λειψή” δεύτερη αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη διοργάνωση.

Μετά το ρεπό τους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης έκαναν… σεφτέ στη διοργάνωση, στην οποία και βρίσκεται μόνος του στην κορυφή ο Ολυμπιακός, με 2/2.

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Η δράση θα συνεχιστεί όμως το τριήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου, με την τρίτη αγωνιστική να περιλαμβάνει ρεπό για τους Πειραιώτες, αφού θα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με την πρεμιέρα του στο Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Τα αποτελέσματα στη League Phase

1η αγωνιστική

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

Ρεπό: Άρης, Αστέρας Τρίπολης

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2η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Βόλος 3-2

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 1-1

Η επόμενη αγωνιστική

15-17 Σεπτεμβρίου

Άρης – Μαρκό

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης

Η βαθμολογία στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

1. Ολυμπιακός 6 *

2. ΟΦΗ 4 *

3. ΑΕΚ 3

4. Ατρόμητος 3

5. Παναθηναϊκός 3

6. Καλαμάτα 1

7. Κηφισιά 1

8. Μαρκό 1

9. Άρης 1

10. Αστέρας Τρίπολης 1

11. ΠΑΟΚ 1

12. Bόλος Elabet 1 *

13. Πανσερραϊκός 0

14. Νίκη Βόλου 0

15. ΑΕΛ 0

16. Νέστος Χρυσούπολης 0 *

* Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Βόλος Elabet και Νέστος έχουν ματς περισσότερο.