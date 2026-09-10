Αθλητικά

Champions League live το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής της League Phase

Σέντρα στα ματς της Πέμπτης με τα Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ
Ο Κουλιεράκης
Ο Κουλιεράκης με τη φανέλα της Ρόμα / ČTK / imago sportfotodienst / AllShotLive
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Η τρίτη ημέρα της πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεκινάει με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ, για να ακολουθήσουν τα Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας – Λανς, Κόμο – Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ στις 22:00.

19:46 | 10.09.2026
Live αποτελέσματα

 

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 0-0

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 0-0


22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Σλάβια Πράγας - Λανς

22:00 Κόμο - Λειψία

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ

19:58 | 10.09.2026

Συνεχόμενα σουτ από Μπαχτούτ και Αρκτούκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα απέκρουσε αμφότερα

19:55 | 10.09.2026

Εντυπωσιακό κορεό στην Τουρκία

 

Soccer Football - UEFA Champions League - Fenerbahce v AS Roma - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - September 10, 2026 Fenerbahce display a tifo inside the stadium before the match REUTERS/Umit Bektas
19:48 | 10.09.2026

Πρώτη καλή στιγμή για την Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ, με ένα άστοχο σουτ του Πέρισιτς

19:45 | 10.09.2026
Ξεκίνησαν τα ματς!
19:45 | 10.09.2026

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Νεπάλ

19:42 | 10.09.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα και στα δύο γήπεδα

19:38 | 10.09.2026

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη Ρόμα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε

19:38 | 10.09.2026
Η βαθμολογία της League Phase

 

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
  2. Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
  3. Στουτγκάρδη 3 (3-1)
  4. Σπόρτινγκ 3 (3-1)
  5. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
  6. Μπέτις 3 (3-2)
  7. Ντόρτμουντ 3 (3-2)
  8. Άστον Βίλα 3 (3-2)
  9. Λίβερπουλ 3 (2-1)
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
  11. Άρσεναλ 3 (1-0)
  12. ΑΕΚ 3 (1-0)
  13. Μπάγερν 0 (0-0)
  14. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
  15. Λειψία 0 (0-0)
  16. Ρόμα 0 (0-0)
  17. Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
  18. Αϊντχόφεν 0 (0-0)
  19. Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
  20. Κόμο 0 (0-0)
  21. Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
  22. Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
  23. Λανς 0 (0-0)
  24. Σαμπάχ 0 (0-0)
  25. Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
  26. Λιλ 0 (2-3)
  27. Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
  28. Ίντερ 0 (1-2)
  29. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
  30. Νάπολι 0 (0-1)
  31. ΛΑΣΚ 0 (0-1)
  32. Βίκινγκ 0 (1-3)
  33. Γαλατασαράι 0 (1-3)
  34. Πόρτο 0 (0-2)
  35. Φέγενορντ 0 (1-5)
  36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
19:35 | 10.09.2026
Τα πρώτα αποτελέσματα της πρεμιέρας


Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0
Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1

19:34 | 10.09.2026

Θα ακολουθήσουν στις 22:00 τα Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας - Λανς, Κόμο - Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ

19:31 | 10.09.2026

Η αρχή γίνεται με τα Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ στις 19:45

19:30 | 10.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τρίτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

19:30 | 10.09.2026
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