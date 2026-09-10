Champions League live το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής της League Phase

Η τρίτη ημέρα της πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεκινάει με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ, για να ακολουθήσουν τα Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας – Λανς, Κόμο – Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ στις 22:00.