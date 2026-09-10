Champions League live το φινάλε της πρώτης αγωνιστικής της League Phase

Η τρίτη ημέρα της πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεκινάει με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Ρόμα και Αϊντχόφεν – Σαχτάρ, για να ακολουθήσουν τα Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας – Λανς, Κόμο – Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ στις 22:00.
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 0-0
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 0-0
22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ
22:00 Σλάβια Πράγας - Λανς
22:00 Κόμο - Λειψία
22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ
Συνεχόμενα σουτ από Μπαχτούτ και Αρκτούκογλου, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρόμα απέκρουσε αμφότερα
Εντυπωσιακό κορεό στην Τουρκία
Πρώτη καλή στιγμή για την Αϊντχόφεν κόντρα στη Σαχτάρ, με ένα άστοχο σουτ του Πέρισιτς
Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Νεπάλ
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες και είναι όλα έτοιμα για τη σέντρα και στα δύο γήπεδα
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στον πάγκο για τη Ρόμα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε
- Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
- Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
- Στουτγκάρδη 3 (3-1)
- Σπόρτινγκ 3 (3-1)
- Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
- Μπέτις 3 (3-2)
- Ντόρτμουντ 3 (3-2)
- Άστον Βίλα 3 (3-2)
- Λίβερπουλ 3 (2-1)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
- Άρσεναλ 3 (1-0)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Μπάγερν 0 (0-0)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
- Λειψία 0 (0-0)
- Ρόμα 0 (0-0)
- Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
- Αϊντχόφεν 0 (0-0)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
- Κόμο 0 (0-0)
- Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
- Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
- Λανς 0 (0-0)
- Σαμπάχ 0 (0-0)
- Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
- Λιλ 0 (2-3)
- Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
- Ίντερ 0 (1-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
- Νάπολι 0 (0-1)
- ΛΑΣΚ 0 (0-1)
- Βίκινγκ 0 (1-3)
- Γαλατασαράι 0 (1-3)
- Πόρτο 0 (0-2)
- Φέγενορντ 0 (1-5)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0
Κλαμπ Μπρίζ – Άστον Βίλα 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1
Θα ακολουθήσουν στις 22:00 τα Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ, Σλάβια Πράγας - Λανς, Κόμο - Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ
Η αρχή γίνεται με τα Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Αϊντχόφεν - Σαχτάρ στις 19:45
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τρίτης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League