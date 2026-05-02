ΠΑΟΚ: Με πέντε απουσίες ο «δικέφαλος του Βορρά» κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στην 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (03/05/26, 19:00) με τις γνωστές πέντε απουσίες και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά το χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Ο Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Χατσίδη, Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, που έκαναν ξανά θεραπεία στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει πάνοπλος στη Θεσσαλονίκη, αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός μόνο τους Μπρούνο και Κλέιτον, που ήταν οι δύο μη κοινοτικοί που κόπηκαν από την αποστολή.

Ο «δικέφαλος του Βορρά είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στο -3 από τον δεύτερο Ολυμπιακό και στο –8 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και σίγουρα θα παλέψει έστω για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.