Αστέρας Τρίπολης – Ηλιούπολη 5-0: Οι Αρκάδες νίκησαν και ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Αστέρας Τρίπολης συνέτριψε την Ηλιούπολη με 5-0 και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να μάθει, εάν προκρίθηκε στα πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το εμπόδιο της Ηλιούπολης αποδείχθηκε χαμηλό για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έκανε το καθήκον του και έφτασε τους 4 βαθμούς με συντελεστή τερμάτων +3.

Οι Αρκάδες περιμένουν να δουν, εάν θα τερματίσουν στην πρώτη 12άδα του Κυπέλλου Betsson, ώστε να συνεχίσουν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Τα γκολ του αγώνα πέτυχαν οι Τζοακίνι (22′, 90+3′), Μόρα (34′), Εμμανουηλίδης (77′) και Οκό (80′).

Πλέον, η ομάδα της Τρίπολης στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρησής της με τον Λεβαδειακό (7/12, 17:00) για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ η Ηλιούπολη θα δοκιμαστεί στην έδρα του Αιγάλεω, στη Super League 2.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64′ Κετού), Μούμο (64′ Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64′ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55′ Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζοακίνι.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64′ Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64′ Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55′ Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55′ Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75′ Οκό).