Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός: O Αλάγκμπε αφιέρωσε το γκολ του στον Σιλά, υψώνοντας τη φανέλα του συμπαίκτη του στους Αρκάδες

Συγκινητική στιγμή στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης
Ο Αλάγκμπε με τη φανέλα του Σιλά
Ο Αλάγκμπε με τη φανέλα του Σιλά / EUROKINISSI

Ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 13η αγωνιστική της Super League και ο Αλάγκμπε άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες, πανηγυρίζοντας το γκολ του με μήνυμα για τον Σιλά.

Ο συμπαίκτης του Αλάγκμπε στον Αστέρα Τρίπολης έχασε τη σύζυγό του και δεν βρέθηκε στο γήπεδο για το ματς των Αρκάδων με τον Λεβαδειακό, αλλά κανείς δεν ξέχασε το πένθος του.

Αμέσως μετά το γκολ του Αστέρα Τρίπολης έτσι, ο Αλάγκμπε πήρε μία φανέλα Σιλά από τον πάγκο και τον ύψωσε προς την κερκίδα, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την συμπαράστασή του.

