Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα Σίλβα χάρισε το τρίποντο στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 2/2 στην Super League χάρη στο γκολ του Ζότα Σίλβα με κεφαλιά. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο ματς και έδωσε περιθώρια στον Αστέρα Τρίπολης να απειλήσει, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 7′ με τον Ορόσκο. Ο Αργεντινός εξτρέμ προσπάθησε από καλή θέση να νικήσει τον Ορτέγκα, όμως ο Γερμανός τερματοφύλακας έδιωξε εντυπωσιακά για να κρατήσει το μηδέν.

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Οι Πειραιώτες κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ την πρώτη σημαντική τους στιγμή στην αναμέτρηση. Ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε απελπιστικά μόνος και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη, μετά απο εξαιρετική σέντρα του Μανώλη Σάλιακα.