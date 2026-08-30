Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα Σίλβα χάρισε το τρίποντο στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 2/2 στην Super League χάρη στο γκολ του Ζότα Σίλβα με κεφαλιά. Δείτε εδώ το live του αγώνα.
Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά στο ματς και έδωσε περιθώρια στον Αστέρα Τρίπολης να απειλήσει, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 7′ με τον Ορόσκο. Ο Αργεντινός εξτρέμ προσπάθησε από καλή θέση να νικήσει τον Ορτέγκα, όμως ο Γερμανός τερματοφύλακας έδιωξε εντυπωσιακά για να κρατήσει το μηδέν.
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Οι Πειραιώτες κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ την πρώτη σημαντική τους στιγμή στην αναμέτρηση. Ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε απελπιστικά μόνος και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη, μετά απο εξαιρετική σέντρα του Μανώλη Σάλιακα.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν ακόμα μία απειλητική στιγμή στο πρώτο μέρος, όταν ο Ρόκα προσπάθησε να κρεμάσει τον Παπαδόπουλο στο 44′, με την μπάλα όμως να περνάει δίπλα από το τέρμα του Αστέρα και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 1-0 υπέρ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.
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