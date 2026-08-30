Μάρκο Νίκολιτς: «Κάποιες φορές οι κανονισμοί ισχύουν, άλλες όχι – Φύγαμε με έναν βαθμό αντί για τρεις»

Η Κηφισιά με γκολ του Μπένι στο 97′ σόκαρε την ΑΕΚ και το ματς ήρθε ισόπαλο 1-1, με τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος στις δηλώσεις του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη σοκαριστική ισοπαλία της ΑΕΚ είχε παράπονα, αναφέροντας ότι δεν τηρούνται πάντα οι κανονισμοί. Ο Σέρβος προπονητής δεν έκρυψε την ενόχλησή του χωρίς να μιλά λεπτομερώς, αλλά τα παράπονά του είχαν να κάνουν πιθανότατα με το γεγονός ότι ο Ζίνι ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου στην ισοφάριση.

«Δεν θέλω να σχολιάσω, υπάρχει μεγάλη ενόχληση, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιες φορές ισχύουν και κάποιες όχι. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς, έπρεπε να σβήσουμε το ματς. Έπρεπε να φύγουμε με τρεις βαθμούς, φεύγουμε με έναν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολιτς.