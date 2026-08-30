Μεντιλίμπαρ μετά το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: «Θέλαμε περισσότερα γκολ, ο ορισμός της σέντρας από τον Σάλιακα»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 2/2 στη Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποθεώνει τον Μανώλη Σάλιακα για τη σέντρα του στο γκολ του Ζότα Σίλβα.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σημείωσε ότι η ομάδα του έπρεπε να βάλει περισσότερα γκολ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της σεζόν.

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Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το ματς: “Βάλαμε ένα γκολ μόνο, δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε, όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά”.

Για τα καινούργια πρόσωπα και αν είναι αισιόδοξος: “Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα δέκα λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες”.

Για τις σέντρες του Σάλιακα και αν αυτή στο γκολ ήταν ο ορισμός: “Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας, το καταφέραμε πολύ καλά, με δύναμη και σωστό υπολογισμό, με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε κι άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό”.

Επόμενο ματς για τον Ολυμπιακό, κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό.