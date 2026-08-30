Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1: Ο Μπένι «πάγωσε» την Ένωση στο 97′, για την πρώτη της απώλεια βαθμών στη Super League

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Κηφισιά στη Λεωφόρο, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, δεχόμενη το γκολ της ισοφάρισης στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Μετά τις δύο εντυπωσιακές νίκες στην έδρα της επί Ηρακλή και Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ έδειξε να έχει… μείνει από ενέργεια κόντρα στην Κηφισιά και το πλήρωσε στο τέλος του αγώνα, με τον Μπένι να της “κόβει” τους πρώτους βαθμούς στη φετινή Super League.

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Ο Βάργκα είχε ανοίξει το σκορ για την Ένωση στο 63′, αλλά η Κηφισιά είχε δοκάρι και ευκαιρίες για γκολ, πριν την ισοφάριση στο 97′, με μακρινό σουτ του Μπένι και ενώ η ομάδα του είχε μείνει μόλις με 10 παίκτες. Η ΑΕΚ έκανε έτσι την πρώτη της “γκέλα” στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό, στην πρεμιέρα τους στη σεζόν.

Το παιχνίδι

Η Κηφισιά ξεκίνησε πιο δυνατά το ματς της Λεωφόρου και πήρε την κατοχή της μπάλας, δημιουργώντας και τις πρώτες καλές στιγμές για ένα γκολ, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Ο Γιάνγκε σε δύο περιπτώσεις δεν κατάφερε να νικήσει τον Στρακόσια, ενώ ο Σαγκάλ είχε δύο άστοχες κεφαλιές, με την ΑΕΚ να γλιτώνει στο… άνευρο ξεκίνημά της στην αναμέτρηση.

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Ακολούθησε ένα διάστημα με πολλά φάουλ και κίτρινες κάρτες, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει μάλιστα αλλαγή τον Κοϊτά από το 28′, καθώς “φλέρταρε” ακόμη και με την αποβολή από το ματς.

Στη συνέχεια, η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοσή της και είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες για γκολ, αλλά τόσο στο 42′, όσο και στο 45+1′, ο Ραμίρεζ απέκρουσε τα σουτ των Γιόβιτς και Μαρίν, κρατώντας το μηδέν για την Κηφισιά μέχρι το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά “απείλησε” ξανά πρώτη με τον Πόμπο, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, μετά από μία φοβερή κάθετη πάσα του Μαρίν στον Βάργκα, στο 63ο λεπτό του αγώνα.

Ο Ούγγρος επιθετικός βρέθηκε αμαρκάριστος μπροστά από τον Ραμίρεζ και δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ένωσης μέσα στη Λεωφόρο.

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και είχε δοκάρι σε δυνατό σουτ του Θεοδωρίδη στο 74′, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και ένα κακό τελείωμα από καλή θέση στο 78′.

Η ΑΕΚ συνέχισε μέχρι τέλους να… παίζει με τη φωτιά και τελικά “κάηκε” στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Στο 92′ η Κηφισιά έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Άιμα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά κατάφερε να σκοράρει πέντε λεπτά αργότερα, με ένα μακρινό σουτ του Μπένι, σε ολιγωρία της άμυνας των φιλοξενούμενων.

Η Κηφισιά πανηγύρισε έτσι το βαθμό της ισοπαλίας στην πρεμιέρα της στη φετινή Super League, ενώ η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, υπέστη την πρώτη απώλεια βαθμών, με το τελικό 1-1 στη Λεωφόρο.

Οι συνθέσεις στο Κηφισιά – ΑΕΚ

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Ούγκο Σόουζα (81′ Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Φαν Άιμα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ (75′ Μπουλά), Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα (68′ Μπένι), Αντονίσε (81′ Χριστόπουλος), Σαγάλ (68′ Θεοδωρίδης).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις (69′ Κάιρινεν), Μάγερ (69′ Μάνταλος), Κοϊτά (29′ Ζούμπκοφ), Γιόβιτς, Βάργκα (82′ Ζίνι).