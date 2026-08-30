Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε «θερμή» αγκαλιά με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στο Κηφισιά – ΑΕΚ

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολούθησε την ΑΕΚ, όπως συνηθίζει, και στη Λεωφόρο για να δει το ματς με την Κηφισιά και μάλιστα είχε και θερμό εναγκαλισμό με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που είχε πάρει τη θέση του στα επίσημα του ιστορικού γηπέδου.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά για την 2η αγωνιστική της Super League και ο Μάριος Ηλιόπουλος με το κιτρινόμαυρο κασκόλ του χαιρέτησε πρώτα όλους τους παίκτες της ομάδας του και στη συνέχεια ανέβηκε στις εξέδρες για να αγκαλιάσει τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην παίζει πλέον στη Λεωφόρο, ο «καπετάνιος», όμως δε σταματάει να δίνει το παρών στο ιστορικό γήπεδο, ακόμα και αν σε αυτό θα παίζει η Κηφισιά τη φετινή σεζόν.