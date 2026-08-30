Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Οι Πειραιώτες έκαναν το 2 στα 2 στη Super League

Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έφτασε τους έξι βαθμούς στην Super League, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Αδιανόητη χαμένη ευκαιρία του Μεξικανού
Πολύ καλή εμφάνιση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό
Ο Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση σε δυνατό σουτ του Ρέτσου και κράτησε το 1-0
Ο εξτρέμ του Ολυμπιακοί δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο πιεζόμενος και από την άμυνα των Αρκάδων
Ο Μεξικανός στράικερ προσπάθησε να νικήσει τον Παπαδόπουλο, όμως ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε εύκολα
Ο Μέντες βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως το τελειώμά του μετά την πάσα του Κετού κατέληξε ελάχιστα άουτ
Και ο Ζέλσον Μαρτίνς στο ματς. Οι δύο τους αντικατέστησαν τους Σίλβα και Ρόκα
Ο Μαροκινός βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, όμως το πλασέ του κατέληξε πάνω στον Έλληνα τερματοφύλακα
Το σουτ του Αργεντινού κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών
Ο Σιπιόνι έκανε τρομερή κάθετη πάσα για τον Τικνιζιάν και αυτός με πολύ καλή σέντρα βρήκε τον Ελ Κααμπί, η κεφαλιά του οποίου τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι
Ο Ισπανός εξτρέμ έκανε επικίνδυνο γύρισμα που κόντραρε και θα μπορούσε να καταλήξει στα δίχτυα
Ο Σάλιακας έκανε σέντρα ακριβείας στον αμαρκάριστο Σίλβα και αυτός με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση
Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο
Ο Ορόσκο βγήκε απέναντι από τον Ορτέγκα και με δυνατό σουτ προσπάθησε να ανοίξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ
Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Καλτσάς, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Ριέρα, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα
Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονσάλες, Μπρούνο, Κλέιτον, Μουζακίτης
Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί
Παπαδόπουλος, Λάσκαρης, Μέντες, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονσάλες, Κουρμπέλης, Ορόσκο, Μπαρτόλο, Κετού, Ρικαρντίνιο