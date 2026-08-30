Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Οι Πειραιώτες έκαναν το 2 στα 2 στη Super League

Δύο δοκάρια είχαν οι ερυθρόλευκοι στην αναμέτρηση
Ο Μαρτίνς
Super League
2η αγωνιστική
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Μαρτίνς κόντρα στον Αστέρα/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έφτασε τους έξι βαθμούς στην Super League, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

22:56 | 30.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 30.08.2026
Ο Ζότα Σίλβα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ζότα Σίλβα χάρισε το τρίποντο στους Πειραιώτες
Οι ερυθρόλευκοι είχαν δύο δοκάρια στην Τρίπολη με τον Ελ Κααμπί και τον Γκονζάλες
22:53 | 30.08.2026
Τέλος στο ματς, νίκη με 1-0 για τον Ολυμπιακό
22:52 | 30.08.2026
95'
Δοκάρι του Αρμάντο Γκονζάλες με κενή εστία

Αδιανόητη χαμένη ευκαιρία του Μεξικανού

22:51 | 30.08.2026
94'
Ο Ορτέγκα μπλόκαρε στην γωνία του σουτ του Παπακανέλλου

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό

22:48 | 30.08.2026
91'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Ρέτσο

Ο Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση σε δυνατό σουτ του Ρέτσου και κράτησε το 1-0

22:43 | 30.08.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:42 | 30.08.2026
86'
Χαμένο τετ α τετ του Μαρτίνς

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακοί δεν κατάφερε να νικήσει τον Παπαδόπουλο πιεζόμενος και από την άμυνα των Αρκάδων

22:41 | 30.08.2026
83'
Χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες

Ο Μεξικανός στράικερ προσπάθησε να νικήσει τον Παπαδόπουλο, όμως ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε εύκολα

22:27 | 30.08.2026
70'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα

Ο Μέντες βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως το τελειώμά του μετά την πάσα του Κετού κατέληξε ελάχιστα άουτ

22:25 | 30.08.2026
69'
Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό

Και ο Ζέλσον Μαρτίνς στο ματς. Οι δύο τους αντικατέστησαν τους Σίλβα και Ρόκα

22:22 | 30.08.2026
68'
Ο Αστέρας Τρίπολης πιέζει τον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά
22:16 | 30.08.2026
65'
Αναγκαστική αλλαγή του Σάλιακα, ο Σμαΐλοβιτς πέρασε στη θέση του
22:15 | 30.08.2026
59'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, όμως το πλασέ του κατέληξε πάνω στον Έλληνα τερματοφύλακα

22:12 | 30.08.2026
22:05 | 30.08.2026
52'
Καλή στιγμή για τον Αστέρα με τον Ορόσκο

Το σουτ του Αργεντινού κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών

22:01 | 30.08.2026
47'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ελ Κααμπί

Ο Σιπιόνι έκανε τρομερή κάθετη πάσα για τον Τικνιζιάν και αυτός με πολύ καλή σέντρα βρήκε τον Ελ Κααμπί, η κεφαλιά του οποίου τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι

22:01 | 30.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:01 | 30.08.2026
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη του αγώνα
21:47 | 30.08.2026
Ημίχρονο στην Τρίπολη, το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
21:34 | 30.08.2026
37'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα

Ο Ισπανός εξτρέμ έκανε επικίνδυνο γύρισμα που κόντραρε και θα μπορούσε να καταλήξει στα δίχτυα

21:26 | 30.08.2026
31'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Ζότα Σίλβα, 0-1 το σκορ

Ο Σάλιακας έκανε σέντρα ακριβείας στον αμαρκάριστο Σίλβα και αυτός με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση

21:25 | 30.08.2026
26'
Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά στο ματς και έχει δώσει δικαιώματα στους γηπεδούχους που έχουν τη μεγάλη ευκαιρία του ματς
21:07 | 30.08.2026
12'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο

21:06 | 30.08.2026
7'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα

Ο Ορόσκο βγήκε απέναντι από τον Ορτέγκα και με δυνατό σουτ προσπάθησε να ανοίξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απομάκρυνε εντυπωσιακά σε κόρνερ

20:57 | 30.08.2026
Σέντρα στο ματς
20:56 | 30.08.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:50 | 30.08.2026
Οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων

Αστέρας Τρίπολης: Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Καλτσάς, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Ριέρα, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονσάλες, Μπρούνο, Κλέιτον, Μουζακίτης

20:50 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ρόκα, Σίλβα, Ελ Κααμπί

20:49 | 30.08.2026
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης

Παπαδόπουλος, Λάσκαρης, Μέντες, Σίλβα, Κώτσιρας, Γκονσάλες, Κουρμπέλης, Ορόσκο, Μπαρτόλο, Κετού, Ρικαρντίνιο

20:44 | 30.08.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες του «Θ. Κολοκοτρώνης»
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην Τρίπολη/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
20:41 | 30.08.2026
Ο Ολυμπιακός ψάχνει τη δεύτερη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι Αρκάδες τους πρώτους τους βαθμούς
20:40 | 30.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης»
20:39 | 30.08.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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