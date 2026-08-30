Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-1 τελικό: Οι Πειραιώτες έκαναν το 2 στα 2 στη Super League

69'

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό

Και ο Ζέλσον Μαρτίνς στο ματς. Οι δύο τους αντικατέστησαν τους Σίλβα και Ρόκα