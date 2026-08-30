Τρομερός Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 36 πόντους στο Ρουμανία – Βουλγαρία

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βουλγαρίας με 103-86 επί της Ρουμανίας, σε εκτός έδρας αγώνα για τα πρώτα προκριματικά του Eurobasket 2029.

Ως ηγέτης της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Βουλγαρίας, ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε… όργια στο ματς με τη Ρουμανία και τελείωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 34 λεπτά αγώνα.

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Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε στο πλευρό του και τον Μλαντένοφ με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους, ο Ράσελ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 32-34, 48-57, 66-77, 86-103