Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες ψάχνουν διπλό κορυφής

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη (18:30, Novasports Prime) σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Super League.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι η νίκη σε μία δύσκολη έδρα που θα τον φέρει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην Τρίπολη. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την πρόκριση στα Play Off του UEFA Champions League, χάρη στο 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, πήραν στο φινάλε την ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και, εφόσον επικρατήσουν, θα περάσουν στην κορυφή, έστω με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Κάτι που έχουν κάνει ήδη μια φορά στην τρέχουσα σεζόν, να κερδίσουν δηλαδή στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», αφού στις 24/9/25 είχαν επικρατήσει με 2-1 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές καθώς θα συνεχίσει τα δύσκολα παιχνίδια, αφού την Κυριακή (8/2, 21:00) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Να σημειωθεί ότι το “Θόδωρος Κολοκοτρώνης” θα είναι απόψε κατακόκκινο, καθώς περισσότεροι από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αφού ούτε η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού άλλαξε την κατάσταση.

Ο Αστέρας Τρίπολης, με την εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τον Λεβαδειακό, συμπλήρωσε έξι αγωνιστικές δίχως νίκη ενώ μετράει τέσσερις σερί ήττες.

Κάπως έτσι βρέθηκε στην προτελευταία θέση και τα περιθώρια στενεύουν. Παράλληλα, υπάρχουν και οι δεδομένες απουσίες των τιμωρημένων Ισιάγκα Σιλά, Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου και Μούμο Μουνιόθ που κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των Αρκάδων. Ο αγώνας που έρχεται το Σάββατο (7/2, 18:00 – «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης») με αντίπαλο τον Βόλο, μοιάζει πιο «must win» για τον Αστέρα Τρίπολης στην προσπάθεια παραμονής.

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕK 45

2. ΠΑΟΚ 44

3. Ολυμπιακός 43

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ