Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός: «Δυνατό» ματς στο «Θ. Κολοκοτρώνης» για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης, στο φινάλε της regular season της Super League (19:00, Novasports Prime, Newsit.gr). Το “τριφύλλι” έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στα πλέι οφ (1-4) αλλά για τους Αρκάδες τα πράγματα ειναι ζόρικα.

Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Super League, στο +1 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και στο -5 από την ΑΕΛ Novibet -που παίζει στην έδρα του Ολυμπιακού- και “καίγεται” για βαθμούς στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το την ήττα με 4-0 στην έδρα της Μπέτις που έφερε και τον αποκλεισμό του στους “16” του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα προσπαθήσει να γιατρέψει τις.. πληγές της και να προετοιμαστεί πνευματικά για τα πλέι οφ, δίνοντας παράλληλα τα τελευταία της ματς στην ιστορική Λεωφόρο (σ.σ. τη νέα σεζόν θα παίξει στο ΟΑΟΑ, πριν “μετακομίσει” στο νέο της “σπίτι’ στον Βοτανικό).

Μοναδική απουσία στους Αρκάδες είναι αυτή του Χουλιάν Μπαρτόλο λόγω καρτών. Ο Κοντούρης θα απουσιάσει για τον ίδιο λόγο στο “τριφύλλι”. Η ομάδα του Μπενίτεθ δεν θα έχει -επίσης- στη διάθεσή της τους Γέντβαϊ και Κάτρη, ενώ ο Σισοκό βγήκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Αστέρας Τρίπολης (Βαγγέλης Ντίσιος): Χατζηεμμανουήλ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς, Αλάγκμπε, Μουνιόθ, Δεληγιαννίδης, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα, Τζανδάρης, Αλμυράς

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης (ή Τσάβες), Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Τσέριν, Μπακασέτας, Παντελίδης, Τζούριτσιτς, Τετέι

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Καραγκιοζόπουλος, Αρμακόλας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Ανδριανός