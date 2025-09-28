Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

«Καίγονται» για τη νίκη και οι δύο ομάδες
Ο Ντεσπότοφ
Super League
5η αγωνιστική
1 - 1
1ο ημίχρονο
Ο Ντεσπότοφ πανηγυρίζει το γκολ του στην Τρίπολη/(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική της Super League, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, για να αντιστρέψουν το κλίμα και να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της κατάταξης.

20:53 | 28.09.2025
23'
Ο Μακέντα σκόραρε όμως ο βοηθός σήκωσε τη σημαία του για οφσάιντ
20:52 | 28.09.2025
21'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπότοφ. 1-1 το σκορ της αναμέτρησης
20:51 | 28.09.2025
20'
Δεν αλλάζει η απόφαση. Ο Ντεσπότοφ είναι έτοιμος να εκτελέσει
20:50 | 28.09.2025
19'
Η φάση ελέγχεται για το αν ήταν εντός ή εκτός περιοχής
20:49 | 28.09.2025
18'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Ντεσπότοφ έπεσε από μαρκάρισμα του Φερνάντεθ και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση.

20:45 | 28.09.2025
15'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον πήρε την κεφαλιά, όμως ο Σίπτσιτς έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή. 

20:41 | 28.09.2025
14'
Ο Αστέρας συνεχίζει να απειλεί τον ΠΑΟΚ

Ο Αστέρας είναι πιο επικίνδυνος ακόμα και μετα το γκολ του. Απείλησε τον Παβλένκα με σουτ του Καλτσά που κόντραρε στους αμυντικούς.

20:38 | 28.09.2025
10'

Οι Αρκάδες μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και βάζουν δύσκολα στην ομάδα του Ρασβαν Λουτσέσκου

20:37 | 28.09.2025
7'
Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα. 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Μακέντα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά τον Παβλένκα.

20:28 | 28.09.2025
Σέντρα στον αγώνα
20:28 | 28.09.2025

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Καραγκιζόπουλο και Μπαλιάκα. Τέταρτος είναι ο Τομαράς.
Στο VAR ο Παπαπέτρου με βοηθό τον Μόσχου. 

20:25 | 28.09.2025
Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
20:25 | 28.09.2025

Στον πάγκο για το «Δικέφαλο του Βορρά» οι Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ιβάνουτσετς, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

20:24 | 28.09.2025

Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Μπαρτόλο, Γιαμπλόνσκι, Τριανταφυλλόπουλος, Κετού, Άλχο, Καστάνιο, Αλμύρας, Φρόκου, Χαραλαμπόγλου, Γκιοακίνι.

20:21 | 28.09.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοβ

20:17 | 28.09.2025
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης

Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Ιβανόφ, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης.

20:16 | 28.09.2025

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μόλις έναν βαθμό έως τώρα στο πρωτάθλημα και θα κυνηγήσει την πρώτη του φετινή νίκη, κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο, όπως ο ΠΑΟΚ. 

 

20:04 | 28.09.2025

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την επιστροφή του στις νίκες μετά από τρια σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με νίκη στην αποψινή αναμέτρηση θα φτάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League. 

20:04 | 28.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League.

20:04 | 28.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
