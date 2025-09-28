Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

7'

Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα. 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Μακέντα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά τον Παβλένκα.