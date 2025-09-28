Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική της Super League, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, για να αντιστρέψουν το κλίμα και να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της κατάταξης.
Ο Ντεσπότοφ έπεσε από μαρκάρισμα του Φερνάντεθ και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση.
Ο Τάισον πήρε την κεφαλιά, όμως ο Σίπτσιτς έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή.
Ο Αστέρας είναι πιο επικίνδυνος ακόμα και μετα το γκολ του. Απείλησε τον Παβλένκα με σουτ του Καλτσά που κόντραρε στους αμυντικούς.
Οι Αρκάδες μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και βάζουν δύσκολα στην ομάδα του Ρασβαν Λουτσέσκου
Ο Μακέντα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε υποδειγματικά τον Παβλένκα.
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Καραγκιζόπουλο και Μπαλιάκα. Τέταρτος είναι ο Τομαράς.
Στο VAR ο Παπαπέτρου με βοηθό τον Μόσχου.
Στον πάγκο για το «Δικέφαλο του Βορρά» οι Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ιβάνουτσετς, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους οι Τσιντώτας, Κακαδιάρης, Μπαρτόλο, Γιαμπλόνσκι, Τριανταφυλλόπουλος, Κετού, Άλχο, Καστάνιο, Αλμύρας, Φρόκου, Χαραλαμπόγλου, Γκιοακίνι.
Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοβ
Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Ιβανόφ, Πομόνης, Αλάγκμπε, Έντερ, Μούμο, Καλτσάς, Μακέντα, Εμμανουηλίδης.
Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μόλις έναν βαθμό έως τώρα στο πρωτάθλημα και θα κυνηγήσει την πρώτη του φετινή νίκη, κόντρα σε έναν δύσκολο αντίπαλο, όπως ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την επιστροφή του στις νίκες μετά από τρια σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με νίκη στην αποψινή αναμέτρηση θα φτάσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League.
