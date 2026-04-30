Χαμός στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το buzzer beater του Xέιζ-Ντέιβις: Ένα κουβάρι παίκτες και Αταμάν

Έκρηξη συναισθημάτων στα πράσινα αποδυτήρια
Χέις-Ντέιβις και Γκραντ
Το “έλα να δεις” έγινε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη δεύτερη επική νίκη στην έδρα της Βαλένθια που φέρνει τους πράσινους ένα βήμα μακριά από το Final Four της Euroleague.

To νικητήριο buzzer beater καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις στην έδρα της Βαλένθια προκάλεσε παράνοια στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Tο πάρτι ξεκίνησε αμέσως στα αποδυτήρια των πράσινων, με τους παίκτες και τον Εργκίν Αταμάν να τρέχουν στους διαδρόμους και να ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνίστησε στο πάρτι και μαζί του ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος φώναζε “ένα ακόμα”.

 
 
 
 
 
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 και επιστρέφει σπίτι του για να τελειώσει εκεί τη δουλειά την προσεχή Τετάρτη (6/5, 21:15).

