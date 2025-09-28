Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ: Μεγάλο ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν διπλό κορυφής

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Τρίπολης (28/09/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) για την 5η αγωνιστική της Super League, με στόχο να αφήσει πίσω του την “γκέλα” με τον Παναιτωλικό και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ισοπαλία με τους Αγρινιώτες στην Τούμπα έφερε “σύννεφα” στον ΠΑΟΚ και μεγάλωσε την απαίτηση για διπλό στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ώστε να μη μείνει πίσω από τον Ολυμπιακό και ίσως την ΑΕΚ, στη βαθμολογία της Super League.

Από την άλλη πλευρά όμως, οι Αρκάδες έχουν κάνει “τραγικό” ξεκίνημα στη σεζόν, με μόλις ένα βαθμό μετά από τέσσερα ματς και “καίγονται” για την πρώτη τους νίκη, που θα τους επιτρέψει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα.

Η προαναγγελία της Super League

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αναμετρήσεων του με τον Αστέρας Τρίπολης στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων. Με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στις πέντε τελευταίες επισκέψεις στην έδρα της ομάδας της Αρκαδίας, αρχικά βελτίωσε και στη συνέχεια διεύρυνε την επίδοση του που είχε δημιουργηθεί από τη σεζόν 2008-09 μέχρι το 2010-11 με μια νίκη και δύο ισοπαλίες σε τρεις αγώνες.

Το 2-1 είναι το αγαπημένο σκορ των δύο ομάδων, αφού έχει εμφανιστεί στα επτά από τα 22 παιχνίδια, με τρεις νίκες για τον Αστέρας Τρίπολης με αυτό το σκορ και τέσσερις για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Αρκαδίας, πάντως έχει επικρατήσει τέσσερις φορές με 1-0, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει μια με αυτό το σκορ.

Οι δύο από τις τέσσερις ισοπαλίες τους είναι με 1-1, υπάρχει ένα 2-2 στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ενώ το μοναδικό 0-0 σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2010 και είναι το μόνο μεταξύ τους παιχνίδι χωρίς γκολ στην Τρίπολη, αφού πριν από αυτό και μετά από αυτό σημειώθηκε γκολ σε όλες τις αναμετρήσεις τους.

Ο ΠΑΟΚ είναι αήττητος στα οκτώ τελευταία ανεξάρτητα έδρας με τον ASTERAS AKTOR, με την τελευταία νίκη της ομάδας της Αρκαδίας να είναι στις 16 Μαΐου 2021 στην Τούμπα για τα Playoffs και εντός στις 27 Φεβρουαρίου 2021 με 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

22 ΑΓΩΝΕΣ

10 ΝΙΚΕΣ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

8 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ: 27-27