Ασύλληπτη Ελένη Ιακωβάκη: Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20

Το νέο μεγάλο αστέρι του ελληνικού στίβου, η φοβερή Ελένη Ιακωβάκη, έκανε το θαύμα της και στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ20.

Η απίθανη Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 με 55.99 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας.

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Η μόλις 17 ετών αθλήτρια, η μικρότερη της κούρσας έδειξε μια ακόμη φορά φέτος το ταλέντο και την η δυναμική της ξεπερνώντας αθλήτριες με εμπειρία.

Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα ξεκίνησε φέτος την ενασχόληση της με τα εμπόδια, γεγονός που δείχνει πως την επόμενη σεζόν θα παρουσιαστεί ακόμη δυνατότερη.

Οπως και στην κούρσα του ημιτελικού επέλεξε να σχετικά αργά το πρώτο 200άρι, μάλιστα πέρασε έκτη, ωστόσο δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να ανεβάσει το ρυθμό της και να βρεθεί στην τρίτη θέση καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του ημιτελικού, που ήταν 57.10. Παράλληλα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56.00.

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Η εξέλιξη της κόρης του Περικλή Ιακωβάκη είναι τρομερή, αφού πήγε στις ΗΠΑ με 57.41, το κατέβασε στο 57.10 στο Όρεγκον για να περάσει στον τελικό και εκεί έγραψε ιστορία με το 55.99.

Αυτό ήταν το 3ο μετάλλιο στη διοργάνωση στο Γιουτζίν για την Ελλάδα, μετά τα ασημένια από την Έβελιν Μητροπούλου στο μήκος και την Ιουλιάννα Ρούσσου στα 800μ.