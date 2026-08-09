Ευρωπαϊκό στίβου: Με Τεντόγλου το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας

Το Alexander Stadium του Μπέρμιγχαμ και η Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζονται να υποδεχτούν, για πρώτη φορά στα 92 χρόνια της διοργάνωσης, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Πρεμιέρα με Μίλτο Τεντόγλου.

Η Ελλάδα στέλνει τη μεγαλύτερη αποστολή της στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου. Συγκεκριμένα, αριθμεί 59 μέλη, μετά την αναγκαστική απουσία, λόγω τραυματισμού, της Οξάνας Κορένεβα.

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Αρχή με Ραφαηλίδου και Μαγκούλια – Πρεμιέρα για Τεντόγλου

Η άρτι αφιχθείσα από το Γιουτζίν, Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια ρίχνονται πρώτες στη μάχη του προκριματικού της σφαιροβολίας στις 12:35. Το όριο πρόκρισης είναι 18.20.

Πέντε λεπτά αργότερα ξεκινά τις προσπάθειές του ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο πρώτο γκρουπ της σφύρας. Για να περάσει εγγυημένα στον τελικό θα πρέπει να ρίξει πάνω από 78.00, όπως και οι Γιώργος Παπαναστασίου και Μιχάλης Αναστασάκης, που θα λάβουν μέρος στο β’ γκρουπ στις 14.20.

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Οι πρώτες ελληνικές συμμετοχές σε δρομικά αγωνίσματα είναι αυτές της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Σπανουδάκη στις 13.25. Αμφότερες θα αγωνιστούν στα 100 μ. και θα πρέπει να πετύχουν έναν από τους 12 καλύτερους χρόνους των τριών προκριματικών σειρών, προκειμένου να συναντήσουν στα ημιτελικά τις 12 που πέρασαν απ’ ευθείας βάσει των φετινών επιδόσεών τους.

Στη 13:30 είναι η ώρα του κατόχου του τίτλου και τρεις φορές νικητή στο θεσμό, Μίλτου Τεντόγλου, όπως και του Νίκου Σταματονικολού, καθώς ξεκινά σε δύο γκρουπ ο προκριματικός του μήκους. Το όριο έχει τεθεί στα 8.15.

Το πρωινό πρόγραμμα θα κλείσει για τα ελληνικά χρώματα με τη σφαίρα με τη συμμετοχή των Κώστα Γεννίκη, Ιάσονα Μαχαίρα και Οδυσσέα Μουζενίδη. Πολύ υψηλό και εδώ το όριο των διοργανωτών, καθώς είναι 20.60.

Πέντε τελικοί στο απογευματινό πρόγραμμα

Για τη σφαιροβολία ανδρών και γυναικών, καθώς και τα 100 μ. γυναικών όλα θα τελειώσουν το απόγευμα με τη διεξαγωγή των τελικών (και των ημιτελικών, λίγο νωρίτερα για τα σπριντ). Τα 5.000 μ. των ανδρών και η μικτή σκυταλοδρομία 4Χ400 μ., είναι άλλοι δύο τελικοί της πρώτης βραδιάς.

Εξασφαλισμένες ελληνικές συμμετοχές το βράδι είναι αυτές της Σπυριδούλας Καρύδη στο τριπλούν στις 21:55 με το όριο στα 14.15 και της Σταματίας Σκαρβέλη στη σφύρα, όπου μια επίδοση πάνω 71.50 θα τη βάλει στον τελικό, ωστόσο όπως σε όλα τα άλματα και τις ρίψεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν παραπάνω από δώδεκα που θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο πρόκρισης.