Ο Βασίλης Σπανούλης στο πλευρό της Εθνικής Παίδων: Οι συμβουλές στον γιο του και τους συμπαίκτες του

Στην Οραντέα της Ρουμανίας βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του γιου του Θανάση με την Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει προετοιμασία με τον Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στο πλευρό του μεγάλου του γιου, Θανάση, ο οποίος ξεχωρίζει με τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Εθνικής Παίδων.

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Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον “Kill Bill” να μιλάει με τον γιο του και άλλους νεαρούς αθλητές της γαλανόλευκης στο παιχνίδι με τη Γεωργία.

Η FIBA έκανε, μάλιστα, μια σχετική ανάρτηση γράφοντας στη λεζάντα: “Κουβέντες από έναν θρύλο”.

Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου στις δηλώσεις του μετά το ματς: “Ναι, ο Βασίλης Σπανούλης ήρθε μας μίλησε μετά στο γήπεδο. Βοηθάει όλα τα παιδιά και σε κάνει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό, είναι τρομερός άνθρωπος”.