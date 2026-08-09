Αθλητικά

Γιαννακόπουλος: Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σ' ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε
Γιαννακόπουλος: Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές
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Άκρως αποκαλυπτική ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στους «EuroInsiders».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πόσο τον άλλαξε ως άνθρωπο το εξοχικό του στο Σούνιο, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε το 2020, το οποίο λίγο έλειψε να του στοιχήσει τη ζωή.

Σε ερώτηση για το καλύτερο πράγμα που του έχει συμβεί στο Σούνιο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε: “Δεν θα σας πω το καλύτερο, γιατί δεν είναι για να ειπωθεί στην κάμερα. Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα. Πήγα και γύρισα τέσσερις φορές.

Είδα το λευκό φως. Ήρθα εδώ, πέρασα τρία χρόνια. Άλλαξα τελείως ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας, είδα τη ζωή διαφορετικά. Και πιστεύω ότι η ενέργεια αυτών των 10 εκατοστών (σ.σ. έδειχνε το γνωστό λευκό τραπεζάκι με τις δύο καρέκλες). Κοιτάξτε που είναι ο Φρι, είναι στην καρέκλα έτσι; Αυτή η καρέκλα εκεί”.

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