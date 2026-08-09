«Λύτρωση» για την Άντερλεχτ στις καθυστερήσεις πριν τον ΠΑΟΚ

Με το μυαλό στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (13/8, 21:30 – «Κονστάντ Βάντεν Στοκ») κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό Γύρο του Europa League, η Άντερλεχτ ζορίστηκε για να ξεπεράσει εντός έδρας το εμπόδιο της Λα Λουβιέρ, στην πρεμιέρα της Pro League. Το 2-1 διαμορφώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με «ήρωα» τον Αντριάνο Μπερτατσίνι.

Ο Βίτορ Μπρούνο ξεκίνησε το ματς με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα της Άντερλεχτ που πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ (0-1). Το πρώτο μέρος ήταν μονόλογος για τους γηπεδούχους, ωστόσο ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «μωβ» είχαν 75% κατοχή μπάλας, 13 τελικές προσπάθειες (έναντι μόλις 2 της Λα Λουβιέ), 3-0 υπέρ τους κόρνερ και 0,96 expected goals, ωστόσο δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μάρκος Ερνάν Πινό.

Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, σόκαραν τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μουσταφά Ισά να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι για το 0-1 στο 54’.

Ο Μπρούνο αντέδρασε προχωρώντας σε διπλή αλλαγή και είδε άμεσα την ομάδα του να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα – ο Ζοέλ Ίτο αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα οκτώ λεπτών (52’ και 59’).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πίεση εντάθηκε κι η ισοφάριση ήρθε στο 69’ από το αριστερό του Τζόσουα-Γουίλιαμ Ενγκά Κάνα. Η «λύτρωση» ήρθε, τελικά, μετά από φάση διαρκείας, από τον Μπερτατσίνι, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα στη θέση του άλλου σκόρερ.

Η σύνθεση της Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούζεμανς, Μάαμαρ, Αουγκούστινσον (58’ Εντιαγέ), Μπιανκόν, Πετρό, Κάνα (89’ Κομπιελά), Άμπρος, Σαλιμπά (58’ Σικάν), Τσβέτκοβιτς, Ενγκά Κάνα (79’ Μπερτατσίνι), Ντεγκρίφ (79’ Άντμαν).